الجيش اليمني يستعيد مواقع هامة من قبضة "أنصار الله" في البيضاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، مساء اليوم الثلاثاء، استعادة مواقع هامة من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر معارك في محافظة البيضاء.

"قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية ضد الحوثيين في جبهات نعمان والملاجم (شمال وشمال غربي البيضاء)، حررت واستعادت خلالها مواقع استراتيجية وكبدت الجماعة خسائر كبيرة".

وأشار اللواء بحيبح إلى إفشال محاولات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إحراز تقدم في جبهتي نعمان والملاجم.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطرت القوات الحكومية على مواقع الخزان وعقرامة ومنطقة ومدرسة المسحر في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية باتجاه مدينة عوين والطريق الأسفلتي الرابط بين مدينة البيضاء ومديرية مُكيراس المحاذية لمحافظة أبين جنوب اليمن، ومهاجمتها مواقع للجماعة في مديرية ذي ناعم شمال البيضاء.