الجيش المصري يهدد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد

وحسب بيان الجيش المصري، جاء ذلك خلال لقاء زكي، اليوم الخميس، بعدد من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة.
#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة ...— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 8, 2021
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وخلال اللقاء، أشار زكي إلى أن "الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الإستعداد القتالى الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات".
وأكد أن "القوات المسلحة المصرية بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة فى كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصرى".
كما نقل وزير الدفاع المصري تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسئولية كبرى من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته".
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