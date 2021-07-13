مركز التصدير الروسي: روسيا تسلم مصر 400 عربة سكك حديدية

أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الثلاثاء، أن مصنع "تفير" لتصنيع العربات (جزء من شركة ترانسماش القابضة) قام بتوريد 400 عربة سكك حديدية إلى مصر بمساعدة مركز التصدير.

موسكو - سبوتنيك. وقال النائب الأول لرئيس المركز الروسي للتصدير ، المدير التنفيذي لشركه "إكسار"، نيكيتا غوساكوف: "مثل هذه المشاريع لإنتاج وتصدير الآليات تخلق تأثيرا مضاعفا ضخما للاقتصاد بأكمله. والأهم من ذلك كله هو الدعم المالي وغير المالي للمشاريع المعقدة الموجهة للتصدير والتي لا تقتصر فقط على تسليم المنتجات النهائية".

يذكر أنه في أيلول/سبتمبر 2018، وقع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا" وهيئة السكك الحديدية الوطنية المصرية اتفاقية بشأن توريد 1300 عربة مجهزة بمقاعد ركوب تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو. ومدة تنفيذ هذه الاتفاقية 5 أعوام اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وسوف تستخدم الشركة الدعم المقدم من الحكومة الروسية لتوفير جزء من تكلفة وتنفيذ المشروع، لتصنيع 1000 عربة قبل نهاية عام 2021.