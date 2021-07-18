مطربة مصرية تكشف حقيقة تصوير إعلان فوق سفح الهرم

قالت المطربة ساندي، إنها تقدم إعلانا لعلامة تجارية من خلال المعالم المصرية، بحسب موقع "الدستور".

وأوضحت أن فكرة الإعلان على أنها تستمد طاقتها من الأهرامات، وذلك لأن الأهرامات المصرية معروفة بأنها أقوى رموز الطاقة.

وعن الهجوم بسبب ما تردد عن تصوير الإعلان فوق سفح الهرم، قالت إن هذا الأمر لم يحدث وأن الفيديو "جرافيكس".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما أشيع عن صعودها الهرم عبارة عن تكهنات للجمهور، مضيفة: "مطلعتش فوق الهرم، الواحد بيطلع على السرير بالعافية".

وشددت المطربة المصرية على أنها لم تقصد أي إهانة للمعلم السياحي الهام في بلادها، موضحة أن المسئولين في وزارة السياحة والآثار تفهموا الأمر بعدما أوضحت أن الفيديو "جرافيكس".

وأوضحت المطربة ساندي أنها على علم بأن التصوير من فوق سفح الهرم مخالف للقانون.