تحذير للعمالة المصرية في السعودية من قرار جديد يبدأ تطبيقه بعد أسبوع

وجهت وزارة القوى العاملة في مصر، اليوم الجمعة، تحذيرا للعمالة المصرية في المملكة العربية السعودية بشأن قرار جديد من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/ آب المقبل.

وحسب بوابة "الأهرام"، تلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في الخارج.

ونقلت "الأهرام"، عن المتحدث الرسمي للوزارة هيثم سعد الدين، قوله إن "التقرير الذي تلقاه الوزير من القنصلية المصرية بالرياض، يؤكد أنه لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة في المملكة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه مع الامتثال للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة".

وأوضح التقرير أن "السلطات السعودية ستبدأ في تنفيذ القرار ابتداءً من يوم الأحد، 1 أغسطس 2021 المقبل".

كما أكد التقرير أن "شرط التحصين سيكون إلزامياً لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية".

وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيمنع على من لم يتلقوا اللقاح المعتمد من وزارة الصحة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل دخول أي نشاط اقتصادي أو ثقافي أو تجاري أو رياضي أو ترفيهي، أو أي مناسبة ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو اجتماعية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، أو أي منشأة تعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة أو استخدام وسائل النقل العام.