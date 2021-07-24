تونس... مزارعون يغلقون طريقا احتجاجا على قطع مياه الري

أغلق مزارعو معتمدية العروسة في تونس، طريقا في وسط المدينة احتجاجا على قطع مياه الري عن حقولهم.

وقال "راديو موزاييك" إن فلاحي معتمدية العروسة التابعة لولاية سليانة أغلقوا الطريق، صباح اليوم السبت، حيث طالبوا السلطات بضرورة توفير مياه الري لإنقاذ الموسم.

وطالب المزارعون كذلك بتعويضهم عن الخسائر التي طالت محاصيلهم، حسب ما أكده نور الدين الغويلي، مهندس فلاح، في تصريح لـ"موزاييك".

وشهدت تونس، في يونيو/حزيران الماضي، تحركات احتجاجية رفضا لقرارات الحكومة برفع ثمن السكر والماء المعد للاستهلاك والزيادة المشطة في ثمن تذاكر النقل العمومي والمحروقات، تزامنا مع جائحة "كورونا" التي أثرت سلبا على جل الفئات الشعبية وتسببت في فقدان العديد من العمال لموارد رزقهم.

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة التونسية، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يعقد اجتماعا طارئا بقصر قرطاج الرئاسي.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يشرف على اجتماع طارئ في قصر قرطاج، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة وفحوى الاجتماع.

يشار إلى أن البلاد شهدت، مؤخرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.

وشهدت معسكرات قرطاج والقصبة تراشقا كلاميا بين رئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة، الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي مسؤولية فتح مراكز التلاقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام، معتبرا أن تعطيل التغيير الوزاري تسبب في كارثة صحية، وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استضاف وزير الصحة المقال واتهم أطرافا لم يذكرها بتعمد نشر العدوى في البلاد والتفكير في التغيير الوزاري بينما تعاني البلاد من نقص حاد في التزود بالأكسجين.