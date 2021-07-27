المخابرات الأردنية تكشفت تفاصيل إحباط مخطط إرهابي استهدف جنودا إسرائيليين

كشفت المخابرات العامة الأردنية، تفاصيل إحباط مخطط إرهابي لأربعة من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في فبراير/ شباط الماضي، يستهدف قتل الجنود الإسرائيليين المتواجدين بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة غور الصافي، بأسلحة نارية.

وحسب " وكالة عمون " الأردنية، كشفت لائحة الإتهام الصادرة عن نيابة أمن الدولة، أن المتهمين الأربعة يواجهون بالاشتراك تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، من قانون منع الإرهاب، وهم يحاكمون لدى محكمة أمن الدولة عن التهمتين المسندتين لهم.

وأضافت اللائحة أن "المتهمين الأربعة في القضية، تربطهم علاقة صداقة، وهم من المؤيدين لعصابة داعش الإرهابية، والقائمين على نشر فكرها المسموم، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة تنفيذ عمليات إرهابية تثير الرعب بين الناس نصرة للتنظيم الإرهابي داعش".

أوضحت أن "الجهد الإستخباري والعملياتي لرجال المخابرات العامة، أسفر عن كشف أفراد تلك الخلية، والقبض عليهم، ما حال دون تمكنهم من إتمام مخططهم الإرهابي، والذي كان سيبدأ بالاشتباك مع حرس حدود الجيش الأردني بالأسلحة النارية، تمهيداً للوصول للجنود الإسرائيليين وقتلهم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن القبض على 5 مشتبه فيهم تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن القوات رصدت تسلل 5 مشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع الأردن.

كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش الأردني أطلق النار على شخص حاول التسلل إلى إسرائيل فأرداه قتيلا، مشيرة إلى أن الحدود الأردنية الإسرائيلية شهدت محاولة تسلل ثانية يوم السبت الماضي.