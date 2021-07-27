السعودية تهدد بالمنع من السفر 3 سنوات لمن يزور الدول المحظورة

حذر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية من مخالفة تعليمات الحكومة فيما يتعلق بعدم السفر إلى الدول المحظور السفر إليها بسبب جائحة كورونا، لأن هذه المخالفة توجب عقوبة تصل إلى المنع من السفر نهائيا لمدة 3 سنوات.

قال المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات"، على حد تعبيره.

وأكد المصدر "استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها"، وفقا لواس.

وكانت قد أصدرت السعودية قرارا بمنع السفر إلى الإمارات وفيتنام وأفغانستان وإثيوبيا في إطار التصدي لفيروس كورونا ومتحوراته، وفقا لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الصحة السعودية كشفت أن عدد اللقاحات المعطاة ضد فيروس كورونا بالمملكة، وصل إلى 21 مليون جرعة.

​وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين في المملكة أخذ الخطوة وتلقي اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق "صحتي".

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمن بها، وهي لقاح "فاييزر بيونتك"، ولقاح "موديرنا"، ولقاح "أكسفورد أسترازينكا"، ولقاح "جونسون اند جونسون".