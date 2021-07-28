المنفي يزور النصب التذكاري لشهداء الثورة الجزائرية قبل لقاء تبون

يقوم محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بزيارة إلى الجزائر من المقرر أن تستمر يومين، يلتقي خلالها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المنفي قام اليوم الأربعاء، بزيارة مقام الشهيد، في الجزائر العاصمة، وترحم على شهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وتابعت: "كما قام المنفي بوضع إكليل زهور أمام النصب التذكاري لشهداء ثورة التحرير الجزائرية بحضور وزير الداخلية كمال بلجود"، حيث ترحم على شهداء الثورة، التي انطلقت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1954، واستمرت حتى الـ 5 من يوليو/ تموز 1962، حينما تم إعلان استقلال الجزائر.

ولفتت الوكالة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي زار "متحف المجاهد" الذي يرصد مراحل مقاومة الاستعمار الفرنسي، حيث وقع على السجل الذهبي لهذا للمتحف.

ووصل محمد المنفي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمواصلة التعاون وتأكيد متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.