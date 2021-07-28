مسؤول إيراني يكشف الفئات العراقية الخاصة المسموح بدخولها إلى بلاده 

كشف علي عابدي، القنصل العام الإيراني في مدينة البصرة، اليوم الأربعاء، عن الفئات العراقية الخاصة المسموح بدخولها بلاده.

وأجرت وكالة إرنا مقابلة مع علي عابدي ، اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن تأشيرات الدخول إلى بلاده للمواطنين العراقيين تصدر لفئات خاصة، وهي الفئات التي لديها تصاريح إقامة مؤقتة، وتأشيرات عمل وطبية وتعليمية ودبلوماسية ورجال أعمال.

وأفاد عابدي أنه نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كل من إيران والعراق، فإن هذه الفئات هي المسموح بدخولها إيران من العراق، وذلك عن طريق منفذ شلمجة الحدودي، وذلك شريطة حصولهم على التأشيرة، فضلا عن شهادة تثبت عدم الإصابة بوباء كورونا، مع وجوب اتباع البروتوكولات الصحية خلال تواجدهم في المنافذ الحدودية.

وشدد القنصل الإيراني في العراق على إلزام إحضار العراقيين الراغبين بالحصول على تأشيرة للسفر إلى بلاده، شهادة صحية باللغة الإنجليزية من مركز طبي عراقي يفيد بعدم الإصابة بكورونا، تحتوي على رقم الجواز الساري المفعول.

وأشارت الوكالة إلى أن كثير من مسحات كورونا، الصادرة عن المختبرات العراقية خاطئة، بأن السلطات الإيرانية مضطرة إلى إجراء فحوصات الفيروس من المواطنين العراقيين على الحدود، خاصة في ظل وجود علامات على تزوير بعض الفحوصات العراقية للفيروس، مع اكتشاف وزارة الصحة الإيرانية 3 إصابات لعراقيين بفيروس دلتا، على حدود شلمجة، ولم يسمح لهم بالدخول.