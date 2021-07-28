اليمن.. القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة، محور اتفاق السويد الموقع بين الجانبين، أواخر 2018.

القاهرة، 28 يوليو - سبوتنيك. وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "وحدات من اللواء الأول زرانيق، رصدت تحليق طائرة مُسيرة للحوثيين في سماء مديرية الدُريهِمي جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بالسلاح المناسب وإسقاطها بنجاح".

وأوضحت أن "الطائرة المُسيرة هجومية وتحمل قذائف هاون عيار 82 ملم، وتم تسليم حطامها إلى الجهات المختصة في القوات المشتركة".

وقالت قوات العمالقة إن "الحوثيين استهدفوا بطائرة مُسيرة، أمس الثلاثاء، حيا سكنياً في منطقة الشجيرة بمديرية الدُريهِمي، ما أسفر عن إصابة مدني"، مضيفة أن "استخدام الحوثيين الطائرات المُسيرة يأتي ضمن خروقاتهم وتصعيدهم العسكري في الحديدة".

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي يديرها الحوثيون في صنعاء، بأن التحالف والقوات اليمنية "نفذوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 204 خروقات (في إشارة إلى الهدنة الأممية المعلنة في مدينة الحديدة وضواحيها)، 27 خرقاً منها بقصف مدفعي لـ 181 قذيفة و151 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".

وأضافت أن "من بين الخروقات تنفيذ طيران تجسسي 4 غارات على منطقة الجَبلية (جنوب الحديدة) واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والفَازة (شرق وجنوب الحديدة)، وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء مديريات حَيْس والتُحَيتا والدُريهِمي ومناطق الفَازة والجَاح والجَبلية (جنوب الحديدة)".

ومنذ أن توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، إلى اتفاق خاص بالحديدة ضمن جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، يتبادل الجانبان الاتهامات بالخروقات للهدنة الأممية في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

وتضمن اتفاق السويد الخاص بالحديدة، إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله.