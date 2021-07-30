إسرائيل تبدأ بناء "ملاجئ محصنة" على حدود سوريا ولبنان بـ 31 مليون دولار

تبدأ إسرائيل، الأسبوع المقبل، تحصين المنازل والمنشآت العامة الواقعة على الحدود مع سوريا ولبنان، لحماية مواطنيها لدى إطلاق صواريخ.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في عملية بناء غرف وملاجئ أمنية محصنة في جميع المباني الواقعة حتى مسافة 1 كيلومتر من الحدود.

وستبلغ تكلفة عملية تحصين البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان وسوريا 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) وسيتم زيادتها في كل عام.

وأضافت القناة أنه سيجرى أيضا بناء "عائق" على الحدود الشمالية الإسرائيلية في ضوء ارتفاع عدد المتسللين من لبنان.

מיגון יישובי הצפון | כבר השבוע יחל מיגון הבתים ומבני הציבור ביישובים עד ק"מ אחד מהגבול - בתקציב של 100 מיליון שקלים ובכל שנה התקציב ייגדל. כמו כן, לאור העלייה במספר המסתננים - תחל בניית המכשול בגבול הצפון. הדיווח של @ela1949 #השבוע pic.twitter.com/mYEN1byl2E — כאן חדשות (@kann_news) July 30, 2021

وكانت إسرائيل قد أقرت العام الماضي بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة، والتي تقع على الخط الأول حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وسيتولى قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع المهمة.