قوات الأمن العراقية تستعد لتأمين مطار بغداد ضد الهجمات الصاروخية

تتخذ قيادة العمليات الأمنية في بغداد، العديد من الإجراءات، التي تهدف إلى منع استهداف مطار العاصمة الدولي، إضافة إلى المقار الدبلوماسية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "إينا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه تم الاستيلاء على 18 صاروخا تم إعدادها لاستهداف مطار بغداد، في إطار استعداد القوات الأمنية لتنفيذ "خطة شهر محرم الحرام".

ولفتت الوكالة إلى قول قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إنه يجري العمل على منع استهداف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ومنع استهداف مطار العاصمة.

وتابع: "تضمن ذلك منع الجماعات الخارجة عن القانون من استهداف تلك المناطق، وتفعيل الجهد الاستخباري بالتعاون مع المواطنين"، مشيرا إلى أنه تم إحباط ثلاث محاولات لاستهداف مطار بغداد من مناطق قريبة من المطار".

كما أكد قائد عمليات بغداد على أن هناك استعدادات خاصة لتأمين العاصمة خلال شهر محرم، الذي يشهد العديد من المناسبات.