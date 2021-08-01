الإمارات.. هؤلاء فقط يسمح لهم بدخول المؤسسات الاتحادية

تبدأ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، اليوم الأحد، في تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة.

وقالت صحيفة "البيان" إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية للحد من تداعيات جائحة كورونا.

وتقتصر الإجراءات الجديدة دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتسمح الإجراءات الجديدة أيضا بدخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية لمن يحمل فحصا، أو نتيجة مسحة الأنف (PCR) سلبية، وتكون صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.

كما تسمح للحاصلين على استثناء من الهيئات الصحية المعنية، مع وجود نتيجة سلبية للفحص، وكذلك من هم دون سن السادسة عشر.

حققت الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في عملية تطعيم سكانها، حيث تراوحت نسب الحاصلين على اللقاحات سواء الجرعتين أو جرعة واحدة بين 69 و78 في المئة من إجمالي عدد السكان.

وتعتمد الإمارات العربية المتحدة 4 أنواع من لقاحات كورونا هي "سينوفارم" و"فايزر-بيونتك" و"سبوتنيك v" ، و"أكسفورد - أسترازينيكا".

ويتم توفير التطعيم في الإمارات مجانا ويحصل عليه السكان بصورة اختيارية، إذا لم يكن هناك أسباب صحية تحول دون ذلك، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة الإماراتي.