القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي عمل ضمن مفارز "داعش"

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على الإرهابي المكنى (ابو رسول) والذي كان يعمل ضمن مفارز تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني العراقية: "بناء على المتابعة والتعقب الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات في إطار تعقب العناصر الإرهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (ابو رسول) الذي اعترف ابتدائيا وصدقت أقواله قضائياً بأنه انتمى لـ "داعش" وعمل ضمن المفارز الإرهابية".

كما اعترف أيضا أنه عمل في عام 2020 آمر مفرزة أمنية إرهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين وكلف باغتيال عدة مواطنين أبرياء".

بالسيطرات الوهمية العصابات الإرهابية في قضاء الشرقاط ، كما اعترف أيضاً أنه عمل في عام 2020 أمر مفرزة أمنية إرهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال عدة مواطنين أبرياء حيث كانت — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) August 1, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.