القبض على سعودي مصاب بكورونا بعد نشره فيديو أثناء تجوله في مول تجاري

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لشخص مصاب بفيروس كورونا وهو يتجول في أحد المراكز التجارية، متعمدا نشر العدوى بين المتسوقين، مما دفع الجهات الأمنية للتحرك والقبض عليه.

وجاء في بيان الداخلية السعودية، أنه "تم رصد ومتابعة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره".

#شرطة_منطقة_حائل : القبض على شخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره . pic.twitter.com/M0CDOEfQ5E — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) August 4, 2021

وأضاف البيان أن "المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة حائل من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما".

وأوضح البيان "أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة".

شرطة منطقة #حائل تعلن القبض على شخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس #كورونا ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره@security_gov pic.twitter.com/D6htwFF6fQ — متعب البقمي - سبق (@m_albogmey) August 4, 2021

وحسب المتحدث باسم شرطة حائل، فإن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 آلاف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأوضح أنه في حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.