خبير: واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل وليس إلغاء إخلاء حي الشيخ جراح

قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور فضل طهبوب، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل تأجيل إخلاء الأهالي من حي الشيخ جراح، لذلك فالقرار هو قرار تأجيل وليس قرار إلغاء أو رفع يد إسرائيل عن الحي.

وأضاف طهبوب في حديثه لـ "راديو سبوتنيك"، أن الموضوع معلق حتى الآن.

وأوضح أن "المقترح الذي كان مطروحاً هو دفع سكان حي الشيخ جراح أجرة للإسرائيلين على اعتبار أنها أرض إسرائيلية، ولكن ليس من حق إسرائيل محاسبة الأهالي ومطالبتهم بدفع أموال مقابل إقامتهم في منازلهم".

وأشار إلى أنه "كان هناك وساطة و موقف أردني واضح في رفض ذلك الأمر".

وأكد أن "واشنطن ليست معنية بإخلاء الأهالي أو خلق مشاكل في المنطقة لأن لديهم مشاكل أكبر مع دول أخرى مثل إيران والصين".

ولفت إلى أن

"سكان القدس لن يتهاونوا مع ما يحدث من قبل إسرائيل، علماً بأن الدعوة الأمريكية جاءت لتأجيل هذا الأمر فقط وإسرائيل لم تقدم أي مستند حتى الآن يثبت أن الأرض إسرائيلية".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حثت في وقت سابق إسرائيل على الامتناع عن ترحيل العائلات الفلسطينية من منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "واشنطن تعتقد أن المقترح الذي قدمته المحكمة الإسرائيلية في 2 أغسطس يجب أن يدرسه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني وأن يتخذا القرار بأنفسهم".

أكد برايس أن "بلاده أكدت في مرات عديدة، أن العائلات يجب ألا تبعد من منازلها التي كانت تعيش فيها منذ عقود ودعونا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن الترحيل أو أي خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبني على التفاوض".