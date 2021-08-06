الرئيس التونسي يكلف علي مرابط بتسيير أعمال وزارة الصحة... صور

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، العميد طبيب علي مرابط بتسيير أعمال وزارة الصحة، عقب إقالة الحكومة الشهر المنصرم.

وصرحت رئاسة الجمهورية التونسية على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 6 أوت (أغسطس/ آب) 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة".

وأدى مرابط اليمين أمام الرئيس التونسي، وفقا للفصل 89 من الدستور، بحسب المصدر ذاته.

وخلال الشهور الأخيرة كان مرابط يقود جهود الجيش التونسي في المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وفي 21 يوليو/تموز المنصرم، كلف الرئيس التونسي الجيش بمهمة إدارة الأزمة الصحية في البلاد، غداة إقالة رئيس الوزراء هشام مشيشي (المقال) لوزير الصحة فوزي المهدي، على خلفية تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك قبل أيام من اتخاذ سعيد قراراته بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان في 25 من الشهر ذاته.

وتشهد تونس تزايدا كبيرا في معدل الإصابة بفيروس كورونا، بعد تفشي السلالة الهندية المتحورة من الوباء.

وكانت تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، قد سجلت أعلى حصيلة وفيات في إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة بواقع 10 وفيات لكل 100 ألف نسمة، وحتى الآن توفي ما يزيد عن 20 ألف تونسي بكورونا.