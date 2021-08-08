الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الخرطوم... فيديو

أغرقت المياه شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في شل حركة المرور، إثر تساقط الأمطار الغزيرة، التي تشهدها البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في غرق شوارع الخرطوم وشل حركة المرور.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو، يرصد بعض آثار تساقط الأمطار في العديد من المناطق، حيث تجمعت الأمطار في الطرق المنخفضة وخاصة الأنفاق التي أصبحت عملية العبور من خلالها في غاية الصعوبة.

يذكر أن مياه نهر عطبرة في السودان سجلت ارتفاعا في منسوبها وصل إلى 28 سم.