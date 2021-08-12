عمان تشكل تحالفا وطنيا للهيدروجين بهدف صناعة الطاقة النظيفة

شكلت سلطنة عُمان تحالفا وطنيا للهيدروجين، بهدف تأسيس صناعة لإنتاج ونقل واستخدام الوقود الذي تتطلع دول الخليج للاستثمار فيه بشكل متزايد لتلبية الطلب العالمي على الوقود النظيف.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الخميس: "يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسة من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، التي ستعمل معا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محليّا وتصديره".

والمشروع جزء من أهداف تنويع الطاقة في السلطنة ضمن خطة رؤية عمان 2040 للتحول الاقتصادي.

التوقيع على اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين لإرساء مكانة راسخة للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه ويتألف هذا التحالف من ١٣ مؤسسة رئيسة من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية. #العمانية pic.twitter.com/8XQ5C1ufT1 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 12, 2021

وكانت السلطنة أعلنت، في مايو/ أيار، أن تحالفا يضم شركة النفط العمانية، المملوكة للدولة "أوكيو سيطور"، ينفذ مشروعا يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو قادر على إنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون سنويا، بحسب "رويترز".

وينتج الهيدروجين الأخضر من فصل الماء إلى عنصرَيه الهيدروجين والأكسجين باستخدام كهرباء من مصادر للطاقة المتجددة، ويتزايد الاتجاه لاعتباره وقودا سيحل محل الوقود الأحفوري وانبعاثاته الكربونية العالية.

وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة.

وتخطط أبو ظبي لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ السعودية مشروعا للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة أعمال نيوم للمشروعات عالية التقنية.