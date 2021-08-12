صور متداولة لجثث جنود جزائريين قضوا خلال الحرائق تثير فزعا

انتشرت مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي صورة يزعم ناشروها أنها تظهر جثث عسكريين قضوا خلال محاولتهم إخماد النيران، وذلك تزامنا مع ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة في الجزائر.

وتظهر في الصورة (يمكنك الاطلاع عليها هنا) جثث مغطاة بقماش زيتي اللون، وأرفقت بتعليق

"تعازينا الحزينة الخالصة للجيش الوطني الشعبي وعائلاتهم في استشهاد 25 من أفراد الجيش الوطني... رحم الله أبطال الوطن في بجاية وتيزي وزو".

وحظيت الصورة بآلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان السلطات الجزائرية وفاة 25 عسكرياً خلال عمليات الإنقاذ في بجاية وتيزي وزو

الحقيقة

الصورة ليس لها علاقة لها بالحرائق الحالية، وتبين بعد البحث أنها تعود لعام 2008.

ونشرت الصورة في موقع "الشروق" الجزائري، ضمن تقرير عن استحداث "بنك معلومات لتحديد هوية الجثث المجهولة" من دون ذكر تفاصيل حول مكان أو زمان التقاطها.

حرائق الغابات في الجزائر

اندلعت الحرائق في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

وأدت حرائق الغابات في مناطق عدة في الجزائر إلى مقتل 65 شخصا هم 28 عسكريا و37 مدنياً، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس.