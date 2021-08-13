موسكو وبغداد تبحثان تعزيز العلاقات وتنشيط الحوار بشأن الشرق الأوسط

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع النائب الأول لوزير الخارجية العراقي، نزار خير الله، عبر الهاتف، تعزيز العلاقات بين موسكو وبغداد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تم التطرق إلى بعض المسائل الملحة لزيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية الودية تقليديا، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".

ويوم الأربعاء الماضي، بحث بوغدانوف، مع السفير العراقي في موسكو، عبد الرحمن الحسيني، الاستعدادات للاجتماع التاسع للجنة الروسية العراقية للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا، الذي سيعقد في موسكو في الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس الجاري.

وخلال المحادثة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في العراق وحولها.