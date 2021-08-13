العراق: تفجير خطوط الكهرباء المجهزة لمشروع ماء الكرخ بعبوات ناسفة... صور

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، تعرض خطين لنقل الطاقة لتفجير بعبوات ناسفة، مشيرة إلى أن الخطين يغذيان مشروع ماء الكرخ بالطاقة.

وحسب بيان وزارة الكهربائية "فقد تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد 132 ك.ف التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة، إلى عمل تخريبي إرهابي بتفجير بعبوات ناسفة".

وأوضح البيان أن "التفجير تسبب في تضرر كبير لأبراج خطوط التغذية بالطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات العاجلة بهدف الإسراع بإتمام الصيانات المطلوبة وإعادتهما إلى الخدمة".

كما ناشدت الوزارة المواطنين بمساندة جهود الحكومة في حماية ممتلكاتهم من المخربين.

ويعاني مئات العراقيين من زيادة انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد، حيث تعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، والعجز الذي يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة، بالإضافة إلى استهداف الإرهابيين محطات الكهرباء وخطوطها.