العراق يعلن القبض على 7 من أخطر قيادات "داعش" في نينوى... صور

أعلن العراق، اليوم الأحد، القبض على 7 إرهابيين خطرين من قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور عالميا) في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "أجهزة الاستخبارات تمكنت بعملية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين من العناصر القيادية الخطرة في تنظيم داعش الإرهابي".

من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكن رجال الوكالة بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم... pic.twitter.com/uthxehrndY — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) August 15, 2021

وأضاف البيان أنه "بعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع التنظيم الإرهابي تحت أسماء مستعارة وهي (أبو أنس، أبو سفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، أبو مجاهد).

وأوضح البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

كما أكدت الأجهزة الأمنية الاستمرار في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية، وفقا للبيان.

يذكر أن العراق، كان قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".