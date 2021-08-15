الحريري: تركيا والأردن والإمارات يقدمون الدعم للبنان بعد انفجار عكار

عبر رئيس رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، عن شكره لدول سارعت بتأمين مساعدات إلى مصابي وأهالي ضحايا حادث انفجار صهريج محروقات في عكار شمالي لبنان.

وجاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للحريري أنه أجرى سلسلة اتصالات شملت عددا من الدول، والتي أسفرت مبادرة الإمارات العربية المتحدة بعلاج المصابين والتعويض على أهالي الضحايا.

ونقل مكتب الحريري عن الجهات المختصة في المملكة الأردنية أنها ستقدم كميات من الأدوية والإسعافات من أجل علاج المصابين.

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري الآتي :

في إطار الجهود التي بدأها لمواجهة تداعيات الكارثة التي حلت باهلنا في #عكار، أجرى الرئيس سعد الحريري سلسلة اتصالات شملت عدداً من الدول الشقيقة، أسفرت عن تأمين مساعدات عاجلة للمصابين وأهل الضحايا.

١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

وأضاف بيان سعد الحرير أنه تلقى إشعارا من القيادة التركية بإرسال فريق طبي لنفس الغاية.

وأهاب رئيس تيار المستقبل في بيانه "كافة الأصدقاء والأشقاء دعم عكار وأبنائها في هذه الظروف الصعبة".

وتلقى الرئيس الحريري إشعاراً من القيادة التركية بارسال فريق طبي للغاية نفسها.

إن الرئيس سعد الحريري إذ يتقدم بالشكر الكبير للدول الشقيقة، يهيب بكافة الأصدقاء والأشقاء دعم #عكار واأنائها في هذه الظروف الصعبة.

٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

​وفي وقت سابق، صباح اليوم الأحد، قال الصليب الأحمر اللبناني إن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 7 أخرين في انفجار صهريج للمحروقات بمنطقة عكار شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر عبر تويتر: "الحصيلة الأولية في عكار: نقل الصليب الأحمر اللبناني 20 قتيلا وأكثر من 7 جرحى من انفجار صهريج المحروقات".

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.