عقيلة صالح يعلن موعد إصدار قانون انتخاب الرئيس ويحذر من إلغاء الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استعداد البرلمان لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين.

بنغازي- سبوتنيك . وقال صالح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، مؤكدا أن "إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب".

وأضاف أن "إصدار قانون انتخاب الرئيس سيكون خلال أسبوع إلى أسبوعين".

وكان رئيس البرلمان الليبي كشف، يوم الجمعة الماضي، أن الحل الوحيد لخروج الأتراك من ليبيا هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد، والانتهاء من المعاهدة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة التي نصّت على بقاء القوات التركية في ليبيا.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز" العربية، قال صالح، إن "انتخاب رئيس جديد لليبيا له أثر مهم جداً من حيث العمل على خروج كافة الأجانب والأتراك من البلاد، كما سيعيد قوة الدولة وتماسك أبنائها وتوحيد الصفوف وإعادة اللحمة الوطنية".

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية، السبت الماضي، عن تسجيل مليونين و803 آلاف و458 ناخب. وحسب ما نشرته المفوضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن عدد المسجلين الجدد بلغ 463,045 ناخب، مشيرة إلى إغلاق باب التسجيل في الـ17 من أغسطس/ آب الجاري.