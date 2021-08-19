نائب لبناني: أي اعتراض على السفينة الإيرانية المتوجة إلى لبنان سيواجه بالقوة

أعلن النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني وليد سكرية، اليوم الخميس، أن على أعداء الشعب اللبناني أن يفكروا بأن أي اعتراض للسفينة الإيرانية المتوجهة إلى لبنان سيواجه بالقوة.

وقال سكرية في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله تكلم عن ذلك سابقاً ووعد أنه إذا الدولة عجزت عن تأمين حاجات الشعب اللبناني من المحروقات سنأتي بها من إيران ونتحمل المسؤولية، لأن الأفران متوقفة والشعب اللبناني لا يستطيع الحصول على الخبز، المستشفيات ستتوقف ولن يكون هناك مستشفيات، المولدات الكهربائية ستتوقف، وأمام هذا الواقع لا بد من إنقاذ الشعب اللبناني حتى لو أدت إلى صدامات بالقوة، وهنا قال إنه خلال ساعات ستبحر أول سفينة محملة بالمازوت على أن تتبعها سفن أخرى، لأهمية المازوت وحاجتنا إليه في المستشفيات والمصانع ولمولدات الكهرباء ولكل ما إلى ذلك حتى نواصل الحياة في لبنان".

وأضاف قائلاً إن "أمين عام "حزب الله" قال إن البواخر عندما تبحر من إيران تصبح أرضاً لبنانية يعني أي اعتداء عليها أو اعتراض لها هو اعتداء على الأرض اللبنانية وسنواجهه كما نواجهه على الأرض اللبنانية، وكما أطلقت إسرائيل نيران مدفعيتها على الأراضي اللبناني مؤخراً فكان الرد بالصواريخ أيضاً أي اعتداء هو اعتداء على مصالح الشعب اللبناني ويهدف إلى إبقاء الشعب اللبناني من دون خبز وإيقاف المستشفيات ومصانع الأدوية". لافتاً إلى أن هذا الاعتداء بفرض هذا الواقع المأساوي على الشعب اللبناني دونه حرب لأنها حرب بحد ذاتها".

وشدد سكرية على أن "أعداء الشعب اللبناني يجب أن يفكروا بأن أي اعتراض لهذه السفينة سيواجه بقوة، وإذا كانت نيتهم الذهاب إلى حرب فليتحملوا نتائجها، إذا لم يعد هناك مازوت وتوقفت الأفران والمصانع والمستشفيات والمولدات الكهربائية فكيف سيعيش الشعب اللبناني؟". مشيراً إلى أن "هذه المساعدات أتت للبنان حتى تلبي حاجات الشعب اللبناني في المستشفيات والأفران والمصانع والمولدات الكهربائية، والذي يعتبرها تؤذي لا يأخذ والذي يريدها أهلا وسهلاً به".

أما حول إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على لبنان، قال سكرية: "بماذا ستزيد العقوبات الأمريكية على لبنان أكثر مما هي عليه، لم يعد هناك أي شيء لم تقم به أمريكا على لبنان، لم يعد لديها سوى إعلان حرب عسكرية على لبنان".