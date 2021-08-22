وزير الدفاع المصري يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا

توجه وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، إلى موسكو، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا، والمشاركة في فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان على "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن "الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، غادر متوجها إلى روسيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين".

وأضاف أنه "من المقرر أن يحضر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته لروسيا، فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسؤولين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة في كل من مصر وروسيا".