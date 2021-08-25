البعثة الأممية: مقاطعة الانتخابات العراقية ليست استراتيجية فعالة

رأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن خيار مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة، ليست استراتيجية فعالة.

وقالت بلاسخارت في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لها أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلاد.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق.

كما شددت على أن مسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جدد أمس الثلاثاء تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، رافضا أي احتمال لتأجيلها. وأكد خلال مؤتمر صحفي بعيد انتهاء جلسة الحكومة، عدم تنازل مجلس الوزراء عن إجراء هذا الاستحقاق في موعده المحدد.

وأتى ذلك، بعد أن أعلنت جهات حزبية عراقية خلال الفترة الماضية، عدم مشاركتها في الانتخابات إلا إذا تأجل الموعد.

وقررت الحكومة العراقية، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في أكتوبر المقبل، بدلا من يونيو/حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 31 آذار/مارس الماضي، لصالح حل المجلس قبل 3 أيام من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وشهد العراق في 25 أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت العاصمة بغداد ومحافظات عدة في الوسط والجنوب احتجاجا على تردي الخدمات وانتشار الفساد وعدم توفر فرص العمل، وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، بعد أن شهدت مقتل المئات من المحتجين وإصابة الآلاف.