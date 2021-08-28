تسجيل
18:07 GMT28 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش السوري ينتشر في مدينة طفس بريف درعا، سوريا 11 فبراير 2021

    مقتل مجموعة "إرهابية" هاجمت حاجزا للجيش السوري بريف درعا جنوبي سوريا

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    010
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048089771_0:142:3073:1870_1200x675_80_0_0_86be5b50a983e0496b2bc9fad35c6857.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108281049967470-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    قال مصدر عسكري في محافظة درعا  لوكالة "سبوتنيك"، إن "جنودا من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية، تصدّوا لهجوم إرهابي بعد منتصف ليلة البارحة الجمعة، على اتجاه (الحاجز الرباعي) قرب بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، جنوب غربي سوريا.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" في درعا عن المصدر: "أن عناصر حاجز تابع للجيش في المنطقة، تمكنوا من القضاء على جميع أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة، دون وقوع أي إصابات بين عناصره".

    من جهتها، أشارت مصادر أمنية لمراسل "سبوتنيك" في درعا، أن "عملية القضاء على أفراد المجموعة الإرهابية، جاءت بعد رصد دقيق لمخطط هؤلاء الإرهابيين، ليتم بعدها إفساح المجال أمامهم للتقدم باتجاه الحاجز، لجرهم إلى (منطقة قتل)، في الوقت الذي كان فيه عناصر الحاجز على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المجموعة المهاجمة".

    مقتل مجموعة إرهابية هاجمت حاجزا للجيش السوري بريف درعا جنوب سوريا
    Firas Al Ahmad
    مقتل مجموعة إرهابية هاجمت حاجزا للجيش السوري بريف درعا جنوب سوريا

    المصدر العسكري أكّد أن "الإرهابيّين الذي هاجموا الحاجز وتم القضاء عليهم، يعدون من أخطر الإرهابيين بريف درعا الشرقي، وهم متورطون بسلسلة من عمليات الاغتيال والتفجيرات في المنطقة".

    وأكّد المصدر بأنه "تمت مصادرة أسلحة المجموعة الإرهابية التي هاجمت الحاجز الرباعي بكاملها وتضم الأسلحة بنادق آلية، ورشاش البيكا (pkc)، وقاذف "آر بي جي"، ومسدسات وذخيرة.
    الذخيرة التي تمت مصادرتها من المجموعة الإرهابية التي هاجمت الحاجز الرباعي جنوبي غربي سوريا
    Firas Al Ahmad
    الذخيرة التي تمت مصادرتها من المجموعة الإرهابية التي هاجمت الحاجز الرباعي جنوبي غربي سوريا

    ولفت المصدر إلى أن "قائد الفيلق الأول، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا، أثنى على بطولة عناصر الحاجز وقام بتكريمهم تقديراً لبطولتهم وتعاملهم الدقيق والسريع مع الإرهابيين المهاجمين".

    تجدد هجمات مسلحي (درعا البلد)

    وفي سياق آخر، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن "المجموعات المسلحة المتحصنة في أحياء (درعا البلد) و(طريق السد) و(الَمخيم) جنوبي مدينة درعا، جدّدت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الجيش السوري بوساطة روسية".

    وأشار إلى أن "المجموعات المسلحة شنت هجوما متزامنا على عدد من نقاط الجيش السوري المتمركزة في محيط حي (درعا البلد)، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى إصابة عدة عناصر من الجيش السوري بجروح متفاوتة".

    كما استهدفت تلك المجموعات المنازل السكنية في حي (الكاشف) بمدينة درعا، بقذائف صاروخية ما أدّى إلى وقوع أضرار دون وقوع إصابات بين الأهالي، لتقوم بعدها وحدات الجيش بالرد على مصادر إطلاق القذائف.

    توقف خروج المسلّحين

    وتزامنا مع ذلك، فقد كان من المخطط، اليوم السبت، أن يتم خروج مجموعة من المسلحين المتحصنين في درعا لتسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم حتى الساعة الثالثة ظهرا، إلى جانب إخراج مجموعة أخرى من الرافضين للتسوية، تمهيدا لنقلهم عبر الحافلات باتجاه الشمال السوري بعد ظهر اليوم.

    وأضاف مراسل "سبوتنيك" أنه تم تمديد مهلة تنفيذ الخطوتين لعدة ساعات، عطفا على ما تم الاتفاق عليه، يوم أمس الجمعة، بين اللجنة الأمنية والعسكرية مع ما يعرف بـ (لجنة درعا البلد)، وبحضور الجانب الروسي، لكن دون أي نتيجة حتى اللحظة.

    وتأتي هذه المعطيات مع استعداد تام من قبل الدولة السورية والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه البنود بشكل كامل واستمرار فتح الطرق باتجاه أحياء مدينة درعا الآمنة، لاسيما مع فتح طريق جديد لمن تبقى من الأهالي في درعا البلد عبر منطقة الصناعية باتجاه مدينة درعا.

    انظر أيضا:

    الحرب أو الحكومة... ومن المسؤول عن سوء الخدمات في سوريا
    سماحة الشيخ يوسف جربوع يوضح لـ"سبوتنيك" الوضع الاقتصادي والأمني في السويداء السورية
    بوتين يبحث الوضع في سوريا وأفغانستان مع ملك الأردن...فيديو وصور
    الجيش الروسي يستخدم "الهياكل الخارجية" في سوريا...صور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك