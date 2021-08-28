وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الذي يشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، على "تويتر"، اليوم السبت.

وقالت إن الحلبوسي أكد، خلال لقاء وزير خارجية إيران، على أهمية التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة.

ولفت إلى أن العمل المشترك يساهم في تحقيق التنمية والاستقرار، مضيفا: "العراق يتطلَع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة".

وأكد عبد اللهيان، الذي يترأس وفد إيران في المؤتمر، دعم بلاده للعراق، مشيدا بنجاح مؤتمر بغداد والجهود التي يبذلها العراق لتقريب وجهات النظر ومن أجل تعزيز التعاون والشراكة بين دول المنطقة.

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii يستقبل، اليوم السبت في مبنى المجلس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. pic.twitter.com/kQ0XNrY9CJ — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) August 28, 2021

وشهد العراق حدثا تاريخيا باستضافة عدد من قادة ومسؤولي الدول المجاورة حول طاولة حوار واحدة، اليوم السبت، في مؤتمر للشراكة وحل الأزمات والتعاون ضد الإرهاب من أجل تأمين المنطقة وحماية استقرارها.