العراق يكشف حقيقة منح حقوق تقاعدية لإيرانيين قتلوا في بلاده

كشفت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، حقيقة منح حقوق تقاعدية لإيرانيين قتلوا في بلاده، خلال عمليات تحرير المدن من تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مؤسسة الشهداء في بلاده، نفيها منح امتيازات أو حقوق تقاعدية لإيرانيين قتلوا في العراق، خلال عمليات تحرير المدن من "داعش".

وذكر طارق المندلاوي، مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية العراقية، أن هناك حوالي 170 قتيلا لفنيين وخبراء أسلحة ومعالجة متفجرات ومستشارين من إيران ولبنان وجنسيات أخرى عملوا مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في بلاده، وقتلوا أثناء الحرب مع عصابات "داعش"، وهم مسجلون لدى هيئة الحشد إلى جانب "الشهداء".

وأكد المندلاوي أن مؤسسة الشهداء لم تمنحهم أي امتيازات، موضحا أن القتلى الإيرانيين تم نقل جثامينهم من قبل بلادهم، مرجحا دراسة هذه القضية قانونيا بحسب قوانين التعامل بالمثل بين الدول.

وأوضح أن آلاف العراقيين يتقاضون حقوقا وامتيازات من مؤسسة الشهداء الإيرانية بسبب إعدامهم في زمن النظام السابق، وحتى الآن، لم يتقدم أحد من عوائل القتلى غير العراقيين في العراق بطلبات للحصول على امتيازات أو حقوق تقاعدية، وفي حال تقديم طلبات بهذا الشأن، فستنظر بها المؤسسة العراقية وفقا للقوانين النافذة بين البلدين.

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