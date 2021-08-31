تسجيل
17:50 GMT31 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش الإسرائيلي

    بمشاركة الأردن والخليج... ما مدى إمكانية تدشين "ناتو" بين تل أبيب ودول عربية؟

    © AP Photo / Baz Ratner
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103503/07/1035030723_0:143:3164:1922_1200x675_80_0_0_07221666a2ba5ebcf04976d37fdb555b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108311050001190-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    في ظل المساعي الإسرائيلية لتأمين نفسها بشكل أكبر، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت على الرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة تحالف عسكري مشترك.

    التحالف الذي سيكون أشبه بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، يضم إسرائيل إلى جانب بعض الدول الخليجية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفقا لقناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.

    مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 99 في خليج عمان
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    خبير: فكرة إنشاء تحالف يضم إسرائيل ودول الخليج لمواجهة إيران لم تحظ بحماس الإدارة الأمريكية
    وقال مراقبون إن التحالف العسكري الذي تسعى إسرائيل لتدشينه يضر بالمنطقة وبالقضية الفلسطينية، ولا يصب في صالح مشروع السلام، مؤكدين أن الدول العربية وعلى رأسها الأردن لن يقبلوا بالتواجد داخل هذا التحالف الذي يهدد الكيان العربي.

    دفاع مشترك

    وأوضحت قناة "كان" أن الحديث يدور عن "مشروع دفاع مشترك بين إسرائيل ودول الخليج، والأردن، من أجل الحماية الشاملة من التهديد الإيراني".

    وأضافت أن الاقتراح يشمل بشكل أساسي "تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار"، لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران.

    وقالت جيلي كوهين، مراسلة القناة في واشنطن، إن بينيت اقترح خلال لقائه، الجمعة الماضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إقامة قوة دفاع مشترك على غرار "الناتو" بين إسرائيل ودول الخليج، لوضع التدريبات في مواجهة "التهديد الإيراني".

    أهداف إسرائيلية

    اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن في عالم السياسية كل شيء وارد وممكن، لكنه استبعد أن يكون هناك تحالف بين الأردن وبعض الدول العربية وإسرائيل في ظل هذه الظروف.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعرف هذه الدول العربية جيدًا أن هذا الأمر يشكل خطرًا كبيرًا على عدد كبير من الدول العربية والإسلامية في المنطقة، ولا يمكن لهذه لدول أن تهدد نفسها أو كيانها، أو أشقائها من الدول العربية في مثل هذا التحالف.

    ويرى كنعان أن هذا التحالف الذي تسعى له إسرائيل يخدم مصالحها ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في حين لا يصب في صالح الدول العربية والإسلامية، ولا يخدم منطقة الشرق الأوسط، ويضر بقضية السلام.

    وأكد أن التحالف العسكري الذي تسعى إسرائيل لتدشينه مع هذه الدول يكرس للاحتلال والاستيطان، ويصب في صالح التوسع الإسرائيلي، وسيضر بالمنطقة العربية التي تحتاج حاليًا إلى الوحدة واللحمة، وإعادة دور الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن من المستبعد نجاح تل أبيب في تدشين هذا التحالف العسكري.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس
    © REUTERS / CORINNA KERN
    وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من "سباق تسلح" إذا امتلكت إيران السلاح النووي
    عدم المشاركة

    بدوره قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تنظر بأن هناك أسسًا ونظمًا للعالم الجديد، ولن يتركوا المنطقة والإقليم مع وجود أي شيء يهدد بقاء سطوتهم على أكبر حيز ممكن من العالم، وبشروطهم، وحسب ما يناسب مصالحهم مع تجديد الأدوات وبما يتناسب مع المرحلة الراهنة، والاعتماد على مبدأ الاختراق وإعادة ترتيب الأولويات، واستخدام الأدوات الناعمة والضغوط الاقتصادية والميزات المعرفية والعسكرية.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التحالف الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي جزء من هذه الضغوط التي تمارس على الأردن، لكن الدولة الأردنية تتصدى بكل قوة لهذه المواقف السياسية والعسكرية حتى تجنب الأردن تحديات سياسية وعسكرية واقتصادية، مؤكدًا أن الأردن سوف يأخذ موقفًا جريئًا بعدم المشاركة في هذا التحالف العسكري.

    ويرى الطعاني  أن الدولة الأردنية تنظر إلى عصر جديد ما بعد جائحة كورونا، والبحث عن أدوات جديدة كليًا، باعتبار الأردن حجر الزاوية لكل تسويات المنطقة، لما يتمتع الأردن به من بعد سياسي حقيقي وناجح.

    وأكد أن نهج المملكة يأتي في سياق تجنيب المنطقة والإقليم ويلات عدم الاستقرار السياسي والعسكري الذي انعكس انعكاسا تامًا على الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المنطقة والإقليم حاليًا.

    وعاد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إلى إسرائيل الأحد الماضي، بعد زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه إلى واشنطن، التقى خلالها بعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية على رأسهم الرئيس بايدن.

    وكانت إسرائيل وقعت في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

    انظر أيضا:

    دراسة: عصير الرمان له تأثير سحري على الإنسان مرتبط بالضغط والقلب
    حيوان ينقض بسرعة طائرة في قائمة مخلوقات "النخبة" الأسرع على وجه الأرض... صور وفيديو
    نجوم كشمسنا التهمت كواكبها... هل تتعرض الأرض لـ"جريمة كونية"... صور وفيديو
    مسبار "ناسا" يكشف "حركة غامضة" موازية لخط الاستواء تؤثر على أجهزة الأرض... فيديو
    وزيرة تتعرض للإحراج بسبب ظهور "جزء مريب من جسم الرجل" أثناء المباشر... فيديو
    شراب ساخن يخلص الإنسان من حصوات الكلى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بقرة تُنقل بطائرة هليكوبتر بعد إقامتها الصيفية في مروج جبال الألب السويسرية المرتفعة بالقرب من كلاوسن باس، سويسرا، 27 أغسطس 2021
    مع انتهاء الصيف... الأبقار السويسرية تعود من مرتفعات جبال الألب إلى منازلها
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك