مقتل جنديين في هجوم على حاجز تفتيش شرق أبين باليمن

قتل مسلحان، اليوم الأربعاء، جنديين من الأمن اليمني، في هجوم بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحين مجهولين أطلقا النار على أفراد حاجز تفتيش "الفيض" في منطقة العين بمديرية لودر شرق أبين.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين هما، الخضر علوي حسين وديان قاسم امطلي.

وأضاف بأن قوات الأمن نفذت انتشاراً لتعقب المنفذين اللذين فرا بعد مهاجمتهما الحاجز الذي يتولى تأمين الطريق.

وأشار إلى أن الهجوم يأتي غداة حملة أمنية في مديرية أحور الساحلية شرق أبين، لتحرير جندي ينتمي لقوات الأمن الخاصة إثر اشتباكات مع مسلحين اختطفوه لمبادلته بمهرب أسلحة صومالي الجنسية قبضت عليه الأجهزة الأمنية اليمنية منتصف الشهر الماضي.

وفي 2 تموز/ يوليو الماضي، سيطرت قوات الحكومة المعترف بها دولياً على مدينة لودر إثر اشتباكات مع أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، أوقعت 4 قتلى وعدداً من الجرحى، على خلفية رفض مدير أمن المدينة الموالي للمجلس قرار إقالته وتسليم المقر الأمني إلى خلفه المعين من وزير الداخلية اليمني اللواء الركن، إبراهيم حيدان.

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