وزير خارجية بريطانيا يلتقي أمير قطر خلال زيارته إلى الدوحة

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه سليتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته إلى قطر، حيث يبحثان العديد من القضايا وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان.

ووصل راب إلى الدوحة، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، بينما من المقرر إجراء مباحثات مع أمير قطر، في وقت لاحق.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، صورة ترصد جانبا من لقاء دومينيك راب ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرة إلى أن الجانبين استعراضا العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون بين البلدين.

In Qatar 🇶🇦 today where I'll be meeting with Amir @TamimBinHamad and FM @MBA_AlThani to coordinate efforts on regional security, humanitarian assistance and ensuring safe passage for those wanting to leave Afghanistan. pic.twitter.com/ZWeoQy9jhQ — Dominic Raab (@DominicRaab) September 2, 2021

ولفتت إلى أن وزيري خارجية قطر وبريطانيا ناقشا تطورات الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، كما تناولا آخر التطورات الميدانية من الناحيتين السياسية والأمنية.

ووصلت فرق فنية تركية وقطرية إلى مطار كابول، أمس الأربعاء، لإدارة المهام الفنية بالمطار، بعدما تسلمته حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، إثر انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، من البلاد في الـ 30 من أغسطس/ آب الماضي.