السيسي: علاقاتنا مع الكويت ممتدة ولها طابع خاص

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات المصرية الكويتية لها طبيعة خاصة، وإن جذورها ممتدة عبر عقود من الزمان، شهدت تعاونا مثمرا بين الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، لوزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية في تقرير عن استقبال الصباح في مصر.

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن السيسي طلب من وزير خارجية الكويت، نقل تحياته لأمير البلاد نواف الصباح.

وأكد السيسي وجود تنسيق وثيق بين مصر والكويت يتجسد في القواسم المشتركة وتوافق المواقف بين البلدين تجاه العديد من القضايا والأزمات، التي تشهدها المنطقة.

ولفت الرئيس المصري إلى وجود دعم متبادل من الدولتين لمواقف كل منهما في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون بين الشعبين بصورة خاصة، وشعوب الأمة العربية بصورة عامة.