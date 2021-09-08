مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الضفة... فيديوهات

شهدت عدة بؤر بالضفة الغربية بما في ذلك القدس، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وانطلقت عدد من المسيرات الفلسطينية في مناطق متعددة بالضفة احتجاجا على ما وصفوه بالقمع الإسرائيلي ضد الأسرى.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن مواجهات اندلعت بين المحتجين والجيش الإسرائيلي في الخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية.

מאות פלסטינים מתפרעים ב-8 מוקדים ביו"ש. בכיכר איו"ש ירו פלסטינים ירי חי לעבר כוחות צה"ל. אין נפגעים בקרב הכוחות@ItayBlumental @carmeldangor pic.twitter.com/B9Iyftf2p5 — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2021

كما اندلعت مواجهات في مدخل حي العيساوية بوفي حي باب العامود بالقدس الشرقية.

מחדל בריחת המחבלים | דיווחים על עימותים בין מתפרעים לכוחות צה"ל בחברון, באזור שכם, בקלקיליה ובבית לחם@AlonAmitzi pic.twitter.com/Guu3oiraqb — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2021

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المواجهات اندلعت في 8 بؤر بما في ذلك بالقرب من حاجز حوارة في نابلس وفي الخليل وبيت لحم ورام الله وعنابتا وجنين وطوباس.

وأضافت: "قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإضرام النار في الإطارات وردت القوات الأمنية بوسائل تفريق المتظاهرين".

وقالت إن فلسطينيا أطلق النار تجاه القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

מחדל בריחת המחבלים | מתיחות בשער שכם: עשרות צעירים הגיעו למקום והחלו בקריאות לאומניות. המשטרה מפנה אותם ומשתמשת ברימוני הלם@SuleimanMas1 pic.twitter.com/yNNVGJhbmQ — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، فرضت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية على أسرى من حركة "الجهاد الإسلامي"، والتي ينتمي إليها 5 من 6 أسرى فروا فجر الإثنين من سجن إسرائيلي عبر نفق، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأضرم أسرى فلسطينيون تابعون لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، النار في عدد من الزنزانات في سجون إسرائيلية احتجاجا على تفريقهم وتوزيعهم على مختلف السجون، بعد فرار 6 أسرى فجر الإثنين من سجن جلبوع شديد الحراسة.

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