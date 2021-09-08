إسرائيل تبحث عن أنفاق داخل سجونها بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الستة.. فيديو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية بدأت البحث والتفتيش عن أنفاق داخل سجونها على خلفية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، الإثنين الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم الأربعاء، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط وبحث واسعة عن أنفاق جديدة داخل وخارج وفي محيط بعض سجونها، أهمها سجن بئر السبع، تفاديا لهروب أسرى فلسطينيين آخرين.

החיפוש שלא נעשה בכלא גלבוע: כך שב"ס מחפש מנהרות בכלא באר שבע - עם סיוע של יחידת יהל"ם. @moyshis עם התיעוד הבלעדי ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/0jFnZZpIge — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2021

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن مصلحة السجون الإسرائيلية تبذل جهودها المضنية للبحث عن أنفاق في محيط سجن بئر السبع، بمساعدة وحدة الهندسة للعمليات الخاصة الإسرائيلية "يهلوم"، وهي وحدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

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وفجر الإثنين الماضي، فر 6 أسرى فلسطينيين من سجون جلبوع شديد الحراسة، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين تنتهي بنفق خارج أسوار السجن.

ورغم حالة التأهب الأمني ونشر وحدات من الجيش والشرطة في أماكن عدة بإسرائيل، وعلى خط التماس مع الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة، فشلت السلطات الأمنية الإسرائيلية في تحديد موقع أي من الأسرى حتى الآن.

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