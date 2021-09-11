التعليم الإماراتية تتخذ قرارا جديدا بشأن استخدام الموبايل داخل المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية لائحة بعدد من الإجراءات، بهدف التعاطي مع المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة للمنهج التعليمي في البلاد.

© Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid التعليم الإماراتية تصدر بيانا بشأن الطلبة والعاملين القادمين من السفر ، أمس الجمعة، أن الوزارة عممت على طلابها عددا من الإجراءات، الخاصة بدرجات السلوك، والتي شددت خلالها على منع جلب الهاتف المحمول واستخدامه ‏داخل المدارس أو الحفلات المدرسية، ‏مصنفة تلك المخالفة ‏من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة.

وذكرت اللائحة أنه يخصم من الطالب 12 درجة ‏من درجات السلوك، في حال استخدامه للتليفون المحمول، وفي حال تكرار المخالفة، ‏يتم إيقاف الطالب عن الدراسة.

وحددت لائحة وزارة التربية والتعليم الإماراتية دور ولي الأمر في لائحة سلوك الطلبة في التعليم الحضوري وعن بعد للعام الدراسي الجاري، حيث يلتزم أولياء الأمور بتقديم تعهد خطي للمدرسة للإقرار باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي، والقرارات الصادرة بموجبه، مع التعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي، فضلا عن تهيئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه.

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