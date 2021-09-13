نصر الله: لبنان على حافة الانهيار ونحتاج لحكومة إنقاذ وإصلاح

رحب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، موجها الشكر إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي عمل طوال فترة تصريف الأعمال لمدة عام كامل.

وقال نصرالله، في كلمة له، إنه "يتطلع إلى حكومة تقوم بالإنقاذ والإصلاح"، مؤكدا أن البلد أصبح في قلب الانهيار، والمطلوب من الجميع التضامن للتخفيف عن الناس وإعطاء الحكومة الوقت المطلوب لها للإنجاز.

وأعرب عن تأييد حزب الله التحضير للانتخابات النيابية والبلدية وإجراءها في موعدها، داعيا إلى منح الحكومة الثقة في أسرع وقت لأن الوقت أصبح ضيقا وعليها القيام بمجموعة من الخطوات الإصلاحية.

ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام. وتعهدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعاني منه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب من العام الماضي.

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