إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران

قررت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الجمعة، إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، من وإلى إيران.

© AP Photo / Karim Kadim الخطوط الجوية العراقية تعلق جميع رحلاتها إلى إيران بسبب "كورونا" الجديد ، صباح اليوم الجمعة، بأن منظمة الطيران المدني الإيرانية نشرت بيانا، جاء فيه أن هذا القرار يأتي على خلفية إخطار الشركة العراقية، أكثر من مرة، بضرورة عدم بيع التذاكر للمتقدمين ممن لم يحصلوا على تأشيرات الدخول إلى العراق.

وأكد بيان الطيران المدني الإيراني إلغاء جميع الرحلات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية، من وإلى إيران، بداية من اليوم الجمعة، الموافق السابع عشر من سبتمبر/أيلول، وذلك بسبب عدم التزام شركة الخطوط الجوية العراقية بقانون استصدار التأشيرات للمسافرين.

وطالبت منظمة الطيران المدني الإيرانية في بيانها الشركة العراقية للطيران بإعادة قيمة التذاكر المباعة، وغيرها من الرسوم ذات الصلة إلى أصحابها، بشكل سريع.

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