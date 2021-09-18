إعلام فلسطيني: اشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بوقوع اشتباك مسلح ومواجهات يتخللها إلقاء عبوات محلية الصنع صوب قوات من الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.