نشر القبة الحديدية في غلاف غزة بعد اكتمال اعتقال الأسرى الستة

أكد الجيش الإسرائيلي وضع منظومة "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة، على أهبة الاستعداد، تخوفا من إطلاق القذائف والصواريخ من قطاع غزة.

ونشرت القناة العبرية الـ10، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي وضع المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" على أهبة الاستعداد في المنطقة الجنوبية للبلاد، تحسبا لهجمات صاروخية محتملة من قطاع غزة، بعد اعتقال الأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع، أيهم كمامجي ومناضل نفيعات، فجر اليوم.

תיעוד נוסף של מעצר שני המחבלים בג׳נין. במערכת הבטחון מקווים שהתוצאה של 6:0 ללא נפגעים בקרב כוחות הביטחון או המחבלים העצורים תסייע לישראל לסגור את ארוע בריחת האסירים ללא הסלמה. לא ניתן לשלול אפשרות של ירי רקטות מצד הג׳יהאד האיסלמי בעזה. סוללות כיפת ברזל בעוטף בכוננות. pic.twitter.com/u73zuh1kye — Or Heller אור הלר (@OrHeller) September 18, 2021

واعتقلت القوات الإسرائيلية، ليلة السبت، آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق من هذا الشهر، وهما مناضل نفيعات وأيهم كمامجي، في مدينة جنين بالضفة الغربية، مما وضع حدا للمطاردة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين في جنين، لافتة إلى أن الجيش نفذ عملية عسكرية استهدفت الحي الشرقي لمدينة جنين.

وكان الجيش الإسرائيلي يواصل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء الأسيرين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

للمزيد: هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية؟... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة

واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك.