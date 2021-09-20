عائدات السياحة الإماراتية تتجاوز 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021

تفوقت الإمارات على أبرز 10 وجهات سياحية في العالم خلال النصف الأول من 2021، مسجلة نسبة إشغال في المنشآت الفندقية والسياحية 62%.

وقالت صحيفة البيان المحلية، اليوم الاثنين، إن الإمارات بذلك تفوقت على الصين التي حققت نسبة إشغال 54% والولايات المتحدة 45% والمكسيك 38% والمملكة المتحدة 37%، وتركيا التي بلغت نسبة الإشغال الفندقي والسياحي فيها خلال تلك الفترة 36%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارات نموا نسبته 15%، مستقطبة 8.3 مليون سائح.

وحقق عددد الليالي الفندقية نموا بنسبة 30%، حيث قضى السياح 35 مليون ليلة في فنادق الإمارات، وارتفع متوسط إقامة السياح إلى 4.1 ليال بنسبة نمو قدرت بـ 12.5%.

ووصلت عائدات المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من 2021 إلى 11.3 مليار درهم (ما يزيد عن 3 مليارات دولار)، محققة نمو نسبته 31%.

وارتفع معدل السياحة الداخلية ليكون نصيبه من إجمالي نزلاء الفنادق أكثر من 30%.

وساهمت مستويات التطعيم المرتفعة في الإمارات في زيادة معدل الأمان والثقة بفطاع السياحة، حيث بلغت 80% لتكون بذلك من أعلى نسب التطعيم العالمية.