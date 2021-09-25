المنفي يؤكد دور دول أفريقيا في حل الأزمة الليبية

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الدول الأفريقية لها دور دور في حل الأزمة الليبية، وذلك خلال ترأسه اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وترأس المنفي، اجتماع دول جوار ليبيا ، أمس الجمعة، حيث بحث المشاركون في الاجتماع سبل دعم إعادة الاستقرار للبلاد في ظل الأوضاع الراهنة، بحسب بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه.

وأوضح البيان أن الاجتماع شارك فيه وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذين أكدوا أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا ودور الدول المجاورة في دعم مسار الستوية الشاملة في البلاد بعيدا عن أى تدخلات خارجية.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ملف الانتخابات المقبلة، وشدد المجتمعون على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لأنها تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار.

وشدد محمد المنفي على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الأفريقية سواء عبر الاتحاد الأفريقي أو الجهود الفردية لكل دولة على حدة.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي على مبادرات دول جوار ليبي في تحقيق الاستقرار في البلاد وحل الخلاف بين الليبيين من أجل تحقيق التسوية السياسية.

كما تناول اللقاء جهود حكومة الوحدة الوطنية منذ تولت السلطة في فبراير/ شباط الماضي، وما تقوم به من أجل توحيد مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية، إضافة إلى مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنال الرضا من الجميع.

© Sputnik / M.HASSAN حراك غضب فزان... شرارة الخطر تندلع من الجنوب في ليبيا

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