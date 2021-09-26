مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل مواطن فلسطيني، اليوم الأحد، بنيران إسرائيلية خلال مواجهات قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن فلسطينيا من قرية برقين غربي جنين توفي متأثرا بجراحه بعد وصوله المستشفى، بحسب "فرانس برس".

وأوضحت الوزارة أن الشاب أسامة صبح أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وقد تم نقله إلى مستشفى الميزان في جنين إلا أنه توفي إثر وصوله المستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن أسامة صبح كان من المقرر أن يحتفل بزفافه بعد شهر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن اشتباكات اندلعت في وقت متأخر السبت في المنطقة تواصلت إلى اليوم الأحد.

وخلال المواجهات، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين.

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