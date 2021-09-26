مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين والقدس المحتلة 

أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه تم "تصفية" 5 فلسطينيين، على الأقل، الليلة الماضية في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة سما، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قتل الفلسطينيين الخمسة يأتي كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حركة حماس في الضفة، في وقت يستعد الجيش لإمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية سقوط القتلى في الضفة.

צה"ל: לפחות 4 מחבלים נהרגו בחילופי האש במבצע המעצרים באזור ג'נין ורמאללהhttps://t.co/xaoqdiBXkR pic.twitter.com/jB9Kinq1dI — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 26, 2021

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 5 فلسطينيين، على الأقل، فجر اليوم الأحد، في عملية تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين، فضلا عن مدينة القدس المحتلة.

בצה"ל נערכים לירי רקטות מרצועת עזה בעקבות האירועים ביהודה ושומרון. דובר צה"ל, תא"ל רן כוכב: "בהחלט קיימת אפשרות כזו"@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) September 26, 2021

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان، قضاء القدس، وقام جنود الإسرائيليون بتفجير كوخ صغير متواجد بالأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت عنان، يبدو أن القتلى الفلسطينيين كانوا بداخله، حيث سمع دوي انفجار ضخم في محيط البلدة، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية شمال غرب مدينة القدس.

#صور| قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة برقين جنوب غرب جنين. pic.twitter.com/5lVbL9wJep — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 26, 2021

ونقلت وكالة سما عن شهود عيان، أن الانفجارات التي سمع صوتها، فجر اليوم، هي عبارة عن تفجير لكوخ الصغير يعتقد أن بداخله فلسطينيين، في وقت زعمت الصحيفة العبرية أنهم سقطوا نتيجة لتبادل إطلاق النار.

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