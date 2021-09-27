السعودية... استدعاء 5 من مشاهير السوشيال ميديا لهذا السبب

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الاثنين، عن استدعاء 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن "المخالفات تضمّنت إعلانات مضللة ومحتوى مخالفاً لنظام المرئي والمسموع، ليرتفع بذلك عدد المخالفين إلى 65 شخصاً منذ بداية 2021"، وذلك حسب " وكالة الأنباء السعودية-واس ".

وأكد البيان "عدم تهاون الهيئة في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين"، داعيا إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها.

وكان الأمن العام السعودي كشف عن رصده لعدد من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق مختلفة في المملكة خلال الأيام الماضية.

واحتفلت المملكة خلال الأيام الماضية، باليوم الوطني الـ91، مساء الخميس الماضي، وكانت هناك عروض الألعاب النارية وسط تجمعات كبيرة للمواطنين في الشوارع والمقاصد التجارية والترفيهية الكبيرة، وتحدث عدد من مستخدمي مواقع التواصل في الاجتماعي في المملكة عن حالات تحرش تم رصدها أثناء الاحتفالات.

وقال الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رصدنا خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة". وتابع: "تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين".

وتطبق الممكلة العربية السعودية "نظام مكافحة التحرش" منذ العام 2018، وينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، وأتاح تعديلا جديدا عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

وتعرف السعودية التحرش بأنه "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

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