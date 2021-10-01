"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقتل وإصابة 16 مدنيا شمال صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول، مقتل وإصابة 16 مدنياً، بنيران قوات سعودية في منطقة حدودية بمحافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت جماعة "أنصار الله" عبر موقعها الرسمي، نقلاً عن مصدر أمني، إن "حرس الحدود السعودي استهدفوا بالأسلحة الرشاشة المواطنين في منطقة الرقو بمديرية مُنَبِه الحدودية (شمال غربي صعدة)، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 11 آخرين بجروح بليغة".

واتهمت الجماعة، القوات السعودية بـ "التصعيد الكبير واستهدفه للمدنيين في القرى الحدودية بشكل يومي".

وأضافت "أنصار الله": "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيدفع العدو الثمن"، على حد تعبيرها.

وبين الحين والآخر، تتهم جماعة "أنصار الله" الجيش السعودي بتنفيذ عمليات قصف واستهداف للمديريات الواقعة على الشريط الحدودي في محافظة صعدة خاصة مديرية مُنَبِه، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.