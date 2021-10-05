السعودية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن مباراتي الأخضر أمام الصين واليابان

زَّفت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة لمواطنيها بشأن مباراتي الأخضر أمام الصين واليابان.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري لمواطنيها، وبشكل استثنائي، إلى %100 في مباراتي الأخضر أمام اليابان والصين.

وزارة الرياضة تُعلن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراتي المنتخب السعودي الأول أمام اليابان والصين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر pic.twitter.com/nO3hlJSdtA — وزارة الرياضة (@gsaksa) October 5, 2021

ويخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراتين أمام نظيره الياباني، بعد غدا الخميس، وأمام المنتخب الصيني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وأكدت الوزارة أن حضور الجماهير للمباراتين سيكون مقتصرا على الجماهير الرياضية، فوق 12 عاما فقط، ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، على أن يكون هذا اللقاح معتمدا من وزارة الصحة السعودية.

وشددت وزارة الرياضة السعودية على الجماهير الرياضية وجوب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج من الاستاد، حفاظا على سلامة الجميع.

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